OE2018

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) alertou hoje para que a despesa com pessoal prevista para 2018 está "claramente subavaliada", considerando que a previsão de abrandamento do ritmo de crescimento "não parece compatível" com o início do descongelamento de carreiras.

Na análise à proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) publicada hoje, o CFP escreve que "a variação prevista para as despesas com pessoal das administrações públicas em 2018 não se afigura coerente com o impacto orçamental das medidas previstas, designadamente o decorrente do descongelamento gradual de carreiras".

É que, na proposta orçamental, o Governo antecipa que o peso desta despesa no Produto Interno Bruto (PIB) caia dos 11,1% em 2017 para os 10,8% em 2018, o que, em termos absolutos, significa um acréscimo de "apenas 71 milhões de euros (0,3%)" em 2018 face ao estimado para 2017, ano em que se prevê um acréscimo de 528 milhões de euros (2,5%).