Web Summit

O presidente executivo da Altice, Michel Combes, afirmou hoje que o grupo vai apostar em novas experiências na área do desporto com base em tecnologia portuguesa.

Michel Combes, que falava no palco Startup University, na Web Summit, recordou que o grupo comprou os direitos televisivos da 'Champions' para França, no montante de mim milhões de euros.

"Agora é criar novas experiências com base no terminal ou no tipo de interações sociais com o consumidor", acrescentou, adiantando que tal será feito com base na "tecnologia desenvolvida em Portugal".