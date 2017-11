Actualidade

O tribunal de Luanda agendou para segunda-feira o início do julgamento de três funcionários do Ministério da Saúde angolano acusados do desvio de quase 400 milhões de kwanzas (dois milhões de euros) do programa de combate à malária.

O caso foi tornado público em março de 2016 pela Organização Não-Governamental (ONG) internacional The Global Fund, que financiou o programa de combate à malária em Angola, verbas que foram posteriormente devolvidas pelo Ministério da Saúde angolano.

Os três funcionários chegam ao Tribunal Provincial de Luanda acusados do crime de peculato, mas o início do julgamento foi hoje adiado pela terceira vez a pedido dos réus, para constituição de novos mandatários, explicaram os advogados, no final desta sessão, recordando igualmente a complexidade do processo, com cerca de 4.000 páginas.