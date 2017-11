Incêndios

O Governo duplicou, para 60 milhões de euros, o apoio à recuperação turística dos territórios atingidos em outubro pelos incêndios e prorrogou para 30 de junho o prazo para apresentação de candidaturas, revela um diploma hoje publicado.

"Perante a gravidade da situação dos incêndios entretanto ocorridos em outubro de 2017, entende-se necessário adotar medidas excecionais destinadas a promover a recuperação dos territórios atingidos, nomeadamente, no que ao Turismo respeita", justifica o executivo, no diploma.

O despacho normativo da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, publicado hoje em Diário da República, com efeitos imediatos, alarga também os apoios do Programa Valorizar a projetos que tenham em vista a recuperação de ativos das empresas do turismo afetados pelos incêndios, incluindo a reparação de instalações e a substituição de equipamentos danificados, deduzindo as indemnizações recebidas.