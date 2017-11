Web Summit

Lisboa, 07 nov (Lusa) - As criptomoedas têm potencialidades, por serem solução "completamente desintermediada", mas existem riscos associados, tal como acontece noutras tecnologias recentes, alertou o CEO Álvaro Pinto, da Aptoide, 'startup' portuguesa na WebSummit a apresentar o seu novo projeto de AppCoins.

Neste momento decorre uma oferta inicial de moedas (ICO), destinada a financiar o projeto.

O co-fundador e CEO da Aptoide, Álvaro Pinto, explicou as vantagens do projeto. "No nosso contexto da loja, as AppCoins vão permitir aos utilizadores, usando uma criptomoeda, fazer compras nas aplicações. Por exemplo, estão a jogar um jogo e querem comprar um item qualquer, um escudo, uma joia e podem fazê-lo através destas criptomoedas.