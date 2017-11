Web Summit

Muitas centenas de jovens voluntários entraram no recinto da Web Summit com o objetivo de receber instruções para as suas tarefas cimeira da tecnologia e assim fazer contactos com empresas e eventualmente arranjar emprego.

Os voluntários presentes na cimeira da tecnologia pretendem estabelecer alguns contactos com empresas e pessoas das suas áreas profissionais e, eventualmente, arranjar um emprego, sem terem o encargo de ter de comprar um bilhete de alto custo, afirmaram à Lusa alguns membros.

De acordo com Carolina Madaleno, de 22 anos de idade, participar no evento como voluntária é uma oportunidade única para poder participar indiretamente no evento e para assistir às conferências da cimeira, o que considera ser "muito benéfico".