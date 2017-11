Web Summit

As cidades de Lisboa e Paris assinaram hoje um acordo de cooperação no âmbito da economia criativa, 'smart cities', empreendedorismo e economia circular, que será "mais um passo no estreitar de relações" entre as capitais portuguesa e francesa.

O acordo foi firmado no recinto do evento Web Summit pelos presidentes das câmaras municipais das duas cidades - Fernando Medina por Lisboa, e Anne Hidalgo por Paris.

O protocolo refere que no âmbito da economia criativa "as duas cidades cooperarão em diversos subdomínios da economia e indústrias criativas, incluindo o intercâmbio de conhecimento" em várias iniciativas, como por exemplo festivais de moda, ou a Trienal de Arquitetura de Lisboa.