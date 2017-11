Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou hoje que a "simpática frase" de apoio do seu homólogo espanhol a uma eventual candidatura portuguesa à presidência do Eurogrupo espelha uma convergência de posições, mas escusou-se ainda a assumir se é candidato.

No final de uma reunião de ministros das Finanças da UE, à margem da qual Luis de Guindos garantiu que Centeno contará com o voto de Espanha se decidir avançar com uma candidatura à sucessão do holandês Jeroen Dijsselbloem, o ministro português, questionado sobre se este apoio o deixa mais perto de se candidatar, preferiu sublinhar que estão em curso "conversas múltiplas" com o objetivo de que a próxima presidência do fórum de ministros das Finanças da zona euro seja reformista, matéria na qual Portugal e Espanha estão em total sintonia.

"Esse apoio [de De Guindos] apenas revela isso mesmo, ou seja, que há uma comunhão bastante grande de vontade no sentido do ponto de vista político de avançar precisamente na dimensão de podermos finalmente ter ao mesmo tempo na área do euro uma dimensão de política monetária e uma dimensão de política orçamental. Partilhamos precisamente a mesma opinião sobre essa matéria, nós e o ministro De Guindos, e essa simpática frase que ele pronunciou tem exatamente esta substância por trás: há uma partilha grande de vontade de mudança e de reforma na área do euro", declarou Centeno.