A Back in Line, gestora do processo de alienação da Herdade da Comporta, contestou hoje a decisão do Ministério Público, considerando que o processo de venda deste ativo foi efetuado "de forma isenta, transparente e confidencial".

O Ministério Público divulgou na sexta-feira que travou a venda da Herdade da Comporta à ARDMA, do empresário Pedro de Almeida, por considerar que não estavam asseguradas as condições de "isenção, transparência e objetividade".

"O processo de venda deste ativo foi efetuado de forma isenta, transparente e confidencial, de acordo com as regras estabelecidas tanto pelos Liquidatários Judiciais do Tribunal do Luxemburgo, que aprovaram a venda, como pelo Tribunal Judicial Português(TCIC)/ Ministério Público (DCIAP), sob o rigoroso escrutínio de diversas entidades, que entre elas gozam de absoluta independência", escreve hoje a Back in Line em comunicado.