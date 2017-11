Actualidade

Cabo Verde registou 425 casos de paludismo desde o início do ano, 137 dos quais em outubro, que se tornou no pior mês em número de infeções, segundo os dados oficiais mais recentes.

De acordo com o mais recente relatório epidemiológico do Serviço de Vigilância Integrada de Resposta a Epidemias (SVIRE), até 05 de novembro tinham sido registados em Cabo Verde 425 casos de malária (paludismo), 407 contraídos localmente e 18 importados, dois dos quais resultaram em morte.

Só no mês de outubro foram registados 137 casos, mais do que os 132 de setembro, que era até então o pior mês do ano em número de infeções.