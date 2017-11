Actualidade

O ministro das Finanças manifestou-se hoje, em Bruxelas, "muito satisfeito" com "as excelentes condições de financiamento que hoje a economia portuguesa tem", apontando que isso também deixa o Governo ainda mais certo do caminho que está a seguir.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), num dia em que os juros da dívida portuguesa continuavam a descer para novos mínimos a dois, cinco e dez anos, tendo no prazo mais longo recuado para níveis abaixo dos 2%, Mário Centeno comentou que esta "é uma marca muito relevante, com os diferenciais em relação à Itália e Espanha também em mínimos de muitos, muitos meses".

"Isto é o resultado da condução da política orçamental em Portugal, da capacidade que temos tido em reduzir a dívida", disse, apontando a propósito que "vai concretizar-se, muito brevemente, mais um pagamento antecipado ao FMI, de um valor próximo dos três mil milhões de euros", o que "permite reduzir o custo médio do endividamento, mantendo a maturidade média da dívida e reforçando o que são muito boas condições de financiamento da economia portuguesa".