Actualidade

A SAD do FC Porto anunciou hoje a colaboração com as autoridades portuguesas e francesas sobre a transferência de um futebolista, sem revelar o jogador ou o clube envolvido na transação.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD vem informar que está a colaborar desde esta manhã com as autoridades portuguesas e francesas no sentido de dar cumprimento a uma carta rogatória proveniente da justiça francesa, relativa a uma transferência", lê-se no comunicado divulgado no sítio dos 'azuis e brancos' na Internet.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial dos 'dragões' escusou-se a prestar qualquer esclarecimento, alegando segredo de justiça.