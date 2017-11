OE2018

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, afirmou hoje que quer criar um instituto público para os museus e monumentos, porque a atual Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) é "uma estrutura disforme".

No debate parlamentar na especialidade do Orçamento do Estado para a Cultura, que durou cinco horas, Castro Mendes defendeu uma maior autonomia de gestão dos museus nacionais e lamentou a existência da atual DGPC.

"A DGPC tem dado resposta aos problemas com as limitações que tem, com uma estrutura disforme que tem. Não compreendo que os museus sejam direções de serviço ou subdireções gerais. Não entendo que não tenham um grau de autonomia", afirmou o ministro.