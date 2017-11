Actualidade

Uma equipa do serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) operou com sucesso 17 doentes, a maioria crianças, em Moçambique, durante uma missão cirúrgica humanitária realizada na última semana, foi hoje anunciado.

"Todas as intervenções cirúrgicas foram completadas com sucesso e, à data do regresso da equipa de missão, alguns doentes já tinham tido alta hospitalar", afirma Manuel Antunes, diretor daquele serviço hospitalar, citado em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

As intervenções cirúrgicas aos 17 doentes, a maioria crianças, "com doenças cardíacas congénitas e adquiridas", foram realizadas no Instituto do Coração de Maputo, em Moçambique, por uma equipa de oito elementos do CHUC.