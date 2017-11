Incêndios

O Presidente da República disse hoje, em Vagos, que é preciso "tirar lições" do que correu mal nos incêndios deste ano, de maneira a evitar que se repitam no futuro situações semelhantes de catástrofe.

Durante uma visita ao quartel de Bombeiros de Vagos, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou "que vale a pena reter as lições para o futuro para que nunca mais se repita" uma situação semelhante à vivida no dia 15 de outubro, mas preveniu que, três semanas depois da tragédia, está já "mais virado para o futuro do que para o passado".

Confrontado com as queixas dos bombeiros locais, que garantem "ter ficado abandonados no terreno" durante o combate ao incêndio que destruiu quatro mil hectares do concelho, o chefe do Estado reconheceu que nem tudo correu bem.