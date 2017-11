OE2018

O ministro das Finanças disse hoje acreditar que as previsões económicas de outono que a Comissão Europeia divulgará na quinta-feira estarão em linha com as do Governo, apontando que as divergências, entretanto esclarecidas, já eram "historicamente" pequenas.

Em declarações à saída de uma reunião de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), Mário Centeno apontou que os comissários europeus do Euro, Valdis Dombrovskis, e dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, não lhe deram conta de "nenhum descontentamento" com os esclarecimentos que prestou a 31 de outubro passado, em resposta às dúvidas de Bruxelas sobre a consolidação orçamental prevista no Orçamento de Estado para 2018, pelo que assume que os mesmos foram clarificadores.

"Confesso que não me foi referido nenhum descontentamento. Portanto, presumo que, por omissão, isso seja exatamente o que aconteceu. A nossa comunicação foi muito clara, reafirmando todos os princípios da execução orçamental que temos vindo a fazer ao longo dos últimos dois anos, portanto estou muito otimista nesta matéria", declarou o ministro.