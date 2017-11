Legionella

O aumento do número de infetados com a bactéria 'legionella' no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, está de acordo com as previsões das autoridades de saúde, afirmou hoje o Presidente da República.

"Neste momento, aquilo que está a acontecer cabe dentro das previsões que tinham sido estabelecidas", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Vagos, à margem de uma visita a áreas deste concelho do distrito de Aveiro atingidas pelas chamas do incêndio de 15 de outubro.

Segundo revelou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS) subiu para 34 o número de casos confirmados de doença dos legionários no Hospital São Francisco Xavier, encontrando-se cinco doentes infetados em unidades de cuidados intensivos.