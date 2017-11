OE2018

O ministro das Finanças assumiu hoje uma divergência de opiniões com o Conselho de Finanças Públicas (CFP), rejeitando que o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) cumpra apenas os "mínimos".

À saída de uma reunião de ministros das Finanças da União Europeia, em Bruxelas, Mário Centeno, questionado sobre a crítica do Conselho de Finanças Públicas ao projeto orçamental para o próximo ano, começou por dizer que "já é um avanço (o CFP) dizer que se faz o mínimo para cumprir as regras", mas ainda assim discorda da análise.

"As instituições também vão amadurecendo as suas análises, e é assim que espero que o Conselho de Finanças Públicas também faça. O mínimo é uma avaliação do CFP que, como deve imaginar, não corresponde à minha avaliação nem à nossa avaliação", declarou.