O resultado líquido da Corticeira Amorim subiu 2,1% para 56,4 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2017, face a igual período do ano anterior, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa refere que, no período de referência, as vendas atingiram 531 milhões de euros, o que equivale a uma subida de 8,3%, em comparação com o exercício homólogo.

De acordo com a Corticeira Amorim, o crescimento das vendas deve-se, em parte, à inclusão das atividades das empresas do grupo Bourrassé, desde o dia 30 de junho.