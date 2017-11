Actualidade

O Orçamento para 2018 do Município da Batalha contempla 414 mil euros de investimento na área da proteção civil e floresta, anunciou hoje a autarquia.

O Orçamento aprovado para 2018 atribui 414 mil euros para proteção civil e floresta, com destaque para a gestão dos espaços florestais através de ações de silvicultura preventiva em vias municipais (faixas de contenção), com uma verba disponível de 120 mil euros, seguindo-se a beneficiação e a manutenção da rede viária florestal.

Citado na nota de imprensa, o presidente, Paulo Batista Santos, adiantou que, "a exemplo dos anos anteriores, a proteção civil e a floresta continuam a ser uma preocupação da Câmara Municipal, contando dar continuidade a ações de prevenção como o projeto 'Prevenir Já', uma ação inovadora em desenvolvimento no concelho da Batalha e realizada em parceria com a Base de Reserva de Alcaria do GIPS (Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro) da GNR".