Incêndios

O CDS-PP vai requerer audições com o antigo e o atual comandantes nacionais da Proteção Civil na comissão de Assuntos Constitucionais, anunciou o deputado Telmo Correia.

Os centristas pedem a presença do antigo e atual responsáveis máximos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) no parlamento argumentando também com a necessidade de esclarecimento sobre a não utilização de meios existentes, como o 'software' de apoio e vigilância do SIRESP TRACES, conforme noticia hoje o jornal Público.

Os motivos da demissão de Joaquim Leitão, após a divulgação do relatório da comissão técnica independente sobre o incêndio de Pedrógão Grande e do estudo de Xavier Viegas, que apontam "falhas e falta de meios", são outras das razões invocadas pelo CDS.