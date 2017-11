Legionella

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o Governo acompanha o surto de 'legionella' "com grande consternação e pesar" em relação às vítimas mortais e "com preocupação a evolução" do estado de saúde dos doentes.

"O senhor ministro da Saúde está precisamente neste momento a fazer um ponto de situação no Hospital São Francisco Xavier. O Governo tem acompanhado com grande consternação e pesar relativamente às pessoas que faleceram e com preocupação a evolução do estado de saúde de todos", respondeu aos jornalistas António Costa.

O chefe do Governo respondia a questões à chegada para um encontro com investidores internacionais, um evento paralelo à Web Summit, promovido pela AICEP.