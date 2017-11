OE2018

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse hoje no parlamento que é necessário "introduzir rapidamente alterações estruturais" nos regimes da atividade de segurança privada e da videovigilância.

"Em diálogo, quer com as forças segurança, quer com os representantes desse setor, que se aborde a necessidade de introduzir rapidamente alterações estruturais, quer no regime da segurança privada, quer no regime da videovigilância, articulando com o respeito dos direitos fundamentais com uma necessária cultura de segurança", afirmou Eduardo Cabrita, durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018.

O ministro adiantou que deve envolver-se "as autarquias das zonas em que esta matéria é particularmente determinante".