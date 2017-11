Web Summit

A Uber, Cabify e Chofer vão fazer uma paragem na quarta-feira entre as 16:00 e as 20:00 em protesto contra a "perseguição pelas autoridades policiais" que dizem ter ocorrido na segunda-feira, dia de abertura da Web Summit, em Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transportes (ANPPAT), João Pica, explicou que no primeiro dia da cimeira os motoristas destes transportes foram vítimas de "perseguição pelas autoridades policiais" junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Com a paragem prevista para quarta-feira em Lisboa, as plataformas de transporte pretendem criar "um caos na mobilidade urbana" para alertar para o facto de a lei ainda não ter sido aprovada no parlamento.