Actualidade

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE concluiu hoje que a abertura do sistema de saúde a novos beneficiários "terá de ser muito bem ponderada", admitindo que o alargamento aos cônjuges dos funcionários poderá ficar para mais tarde.

Os 17 membros do CGS estiveram reunidos esta tarde a avaliar o novo regulamento dos benefícios da ADSE e a atualização das tabelas, depois de, na parte da manhã, terem aprovado por unanimidade um parecer sobre as medidas do Orçamento do Estado para 2018, tal como avançou a Lusa.

Segundo José Abraão, membro do CGS da ADSE e dirigente da Federação Sindical (FESAP), na reunião desta tarde "não houve decisões", mas ficou expresso "algum consenso de que a abertura da ADSE a novos beneficiários terá de ser feita com muito cuidado".