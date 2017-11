OE2018

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse hoje que foi criado um grupo de trabalho para estabelecer o processo de transição e o novo modelo de intervenção da Força Aérea no combate aos incêndios florestais.

No âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 e respondendo ao PSD, Eduardo Cabrita avançou que os ministérios da Administração Interna e da Defesa Nacional estão a trabalhar, tendo sido constituído um grupo de trabalho que vai estabelecer o processo de transição para garantir "uma plena operacionalidade, enquanto couber à ANPC [Autoridade Nacional de Proteção Civil] a operação e direção dos meios aéreos, e o modelo de intervenção da Força Aérea.

O ministro não especificou a duração do grupo de trabalhos, referindo apenas que tem "um prazo de ação concretamente definido".