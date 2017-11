Legionella

O Ministério Público anunciou hoje que ordenou as autópsias das duas vítimas mortais do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que infetou pelo menos 35 pessoas, por serem "essenciais para a investigação".

"O Ministério Público decidiu ordenar as autópsias, diligências que considera essenciais para a investigação em curso", refere a Procuradoria-Geral da República, em comunicado enviado à agência Lusa.

O corpo de uma das vítimas mortais do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, foi recolhido pela PSP quando estava a decorrer o velório em Campo de Ourique, por ordem do DIAP, disse à Lusa fonte policial.