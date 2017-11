Legionella

O Ministério Público disse hoje que não recebeu "qualquer declaração de óbito" das duas vítimas mortais do surto de 'legionella', em Lisboa, explicando que, por isso, teve de solicitar as autópsias, que "são essenciais" para a investigação.

"O Ministério Público decidiu, esta terça-feira e por iniciativa própria, face às notícias vindas a público sobre surto de 'legionella' e suas consequências, instaurar um inquérito. Tendo sido noticiadas mortes, entendeu-se, desde logo, que a realização de autópsia e de perícias médico-legais eram essenciais para a investigação em curso", refere a Procuradoria-Geral da República num omunicado enviado à agência Lusa.

O Ministério Público explica que, não tendo recebido "qualquer comunicação de óbito relacionada com esta matéria", teve necessidade de recolher elementos que "permitissem identificar as vítimas, bem como as circunstâncias que rodearam as mortes, designadamente o local onde ocorreram".