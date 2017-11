Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos vai pedir a demissão do presidente do Conselho Nacional de Saúde, na sequência de declarações sobre a quantidade e necessidade de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"As afirmações do presidente do Conselho Nacional de Saúde são ostensivamente graves. Não respeitam os médicos nem valorizam o trabalho notável que têm feito pelo SNS e pelo país", considera Miguel Guimarães numa mensagem escrita a um grupo alargado de médios e a que a agência Lusa teve hoje acesso.

"Tomei a decisão de pedir a demissão do Dr. Jorge Simões do cargo de presidente do Conselho Nacional de Saúde", acrescenta.