Actualidade

O Guimarães Jazz dá hoje início à 26.ª edição, com uma programação que celebra os cem anos do primeiro registo discográfico do género musical, e abre com Nels Cline.

Assim, o músico Nels Cline, considerado pela Rolling Stone um dos 100 maiores guitarristas de sempre, vai subir hoje à noite ao palco do grande auditório do CCVF para abrir o Guimarães Jazz deste ano, acompanhado pela Orquestra de Guimarães.

No dia seguinte, o evento celebra o centenário da primeira edição de jazz da história - pela Original Dixieland Jass Band - com o espetáculo "Jazz - The Story", pela All Star Orchestra, que conta com os saxofonistas Vincent Herring e James Carter, e com o contrabaixista Kenny Davis.