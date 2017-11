Actualidade

As autoridades chinesas apresentaram um projeto de lei para banir a prática do "shuanggui", criticada por defensores dos direitos humanos por recorrer à tortura contra membros do Partido Comunista (PCC) para obter confissões, informou hoje a imprensa oficial.

O novo sistema de detenção proposto visa "salvaguardar os direitos das pessoas que estão a ser investigadas", através de diferentes medidas, incluindo a eliminação do "shuanggui", que causou "questões legais delicadas", segundo a agência oficial Xinhua.

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch denunciou no ano passado esta prática, empreendida durante a campanha anticorrupção lançada pelo Presidente chinês, Xi Jinping.