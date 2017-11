Actualidade

Oito distritos de Portugal continental estão a partir do início do dia de hoje com aviso amarelo, o menos grave, por causa da ondulação, uma situação que obrigou ao encerramento de cinco barras marítimas, segundo as autoridades.

De acordo com o IPMA, estão desde o início da manhã de hoje em aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Lisboa e Setúbal.

O aviso do IPMA, que se prolonga até às 05:59 de quinta-feira, deve-se ao facto de estarem previstas ondas de noroeste com quatro a cinco metros.