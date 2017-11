Actualidade

A circulação na autoestrada A1 na zona de Estarreja, no sentido Norte-Sul, está afazer-se desde as 05:19 apenas pela faixa da esquerda devido a um acidente, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a GNR, o acidente envolveu um veículo pesado de mercadorias, que se despistou cerca das 02:35, colidindo depois com um automóvel.

Entre a hora do despiste e as 05:19 a circulação automóvel esteve cortada na A1, no sentido Norte-Sul, na zona do acidente.