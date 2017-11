Paradise Papers

A administração do Fundo Soberano de Angola (FSDEA), que gere ativos do Estado de Angola de 5.000 milhões de dólares, garantiu hoje que todas as operações que realiza são feitas de "forma legítima", ao abrigo dos "mais altos padrões regulatórios".

A posição da administração, liderada por José Filomeno dos Santos, filho do ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, surge em resposta às denúncias sobre o recurso do FSDEA a paraísos fiscais, divulgadas através de documentos revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (CIJI), no âmbito da investigação 'Paradise Papers'.

"O FSDEA possui políticas e procedimentos rigorosos para garantir que todas as transações e investimentos realizados na sua carteira atendam aos mais altos padrões regulatórios. Além disso, o FSDEA divulga resultados auditados de forma independente sobre os seus investimentos em 'private equity' e valores mobiliários internacionais", refere o fundo angolano, em comunicado a que a Lusa teve acesso.