Mundial2018

O português João Mário admitiu hoje que poderá abandonar o Inter Milão em janeiro, durante o próximo mercado de transferências, para poder jogar mais e garantir um lugar nos eleitos de Fernando Santos para o Mundial2018 de futebol.

"Falta algum tempo para a reabrir o mercado. De certa forma irei ver o que vai acontecer e tomarei uma decisão com a noção do que é melhor para mim", afirmou João Mário em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da seleção portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Esta temporada, o médio de 24 anos foi apenas três vezes titular na formação italiana e nos últimos dois jogos nem saiu do banco de suplentes.