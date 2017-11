Greve/Médicos

Os sindicatos médicos que promovem a greve que decorre desta as 00:00 de hoje revelaram que a adesão ao protesto é maior do que a registada nos anteriores e mostraram-se disponíveis a novas formas de luta.

Frente ao hospital de São José, em Lisboa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, sublinhou a "forte adesão" destes profissionais, a qual espelha "o descontentamento" da classe.

Sem avançar com percentagens específicas de adesão a esta greve, o sindicalista disse que são "muitos" os hospitais com salas fechadas, em alguns casos na totalidade, como no caso de São José, disse.