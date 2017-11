Legionella

Os corpos das duas vítimas mortais do surto de 'legionella' em Lisboa serão devolvidos às famílias até ao fim da manhã de hoje, disse à Lusa fonte do Ministério da Justiça.

Segundo a mesma fonte, uma das autópsias já foi realizada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e a outra foi iniciada, devendo estar concluída até ao fim da manhã.

O corpo de uma das vítimas mortais do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, foi recolhido na terça-feira pela PSP quando estava a decorrer o velório em Campo de Ourique, em Lisboa, por ordem do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).