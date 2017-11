Incêndios

O CDS-PP defendeu hoje que as indemnizações devem alargar-se dos familiares das vítimas mortais aos sobreviventes com lesões não fatais e desafiou o Governo a clarificar a resolução do Conselho de Ministros nessa matéria.

"A fonte de responsabilidade é a mesma. A existência de responsabilidade do Estado tanto se aplica as pessoas que morreram e aos seus familiares, como às pessoas que ficaram feridas", declarou o deputado e dirigente do CDS Telmo Correia.

O CDS vai questionar o Governo sobre uma eventual clarificação da resolução do Conselho de Ministros, que "está muito desenhada para as indemnizações aos familiares das vítimas mortais", e avançará com uma iniciativa legislativa nesse sentido caso o executivo não o faça.