O Presidente angolano lamentou hoje, em Cabinda, os atrasos na conclusão de várias obras públicas lançadas nos últimos anos naquela província, tendo ouvido as preocupações do governador local perante o despedimento de 8.000 trabalhadores do setor petrolífero no enclave.

As posições foram transmitidas esta manhã, na abertura da reunião da comissão económica do Conselho de Ministros, a primeira fora de Luanda desde a eleição, em agosto, de João Lourenço como novo Presidente angolano.

"Pretendemos dar um outro impulso à execução desses mesmos projetos. São projetos importantes para a vida da província, em praticamente todos os domínios da vida, nomeadamente projetos que têm a ver com o aumento da produção e distribuição da energia elétrica", apontou o chefe de Estado angolano.