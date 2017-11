Web Summit

O responsável da estratégia digital do presidente norte-americano considerou hoje que a vitória de Donald Trump na eleição de há um ano passou por usar os dados para "perceber em que direção a seta tinha de ser apontada".

Para Brad Parscale, que falava na Web Summit, a decorrer em Lisboa, as redes sociais ajudaram a campanha do atual presidente norte-americano a "selecionar de forma muito precisa os eleitores que estavam recetivos à mensagem" de Donald Trump.

"Tivemos que delimitar muito bem o universo que queríamos atingir, as pessoas que estavam recetivas à mensagem de Donald Trump. E chegámos à conclusão que essas pessoas estavam no Facebook, até porque há cada vez menos espetadores de televisão (...) Os dados mostraram-nos a direção em que a seta tinha de ser apontada", afirmou, num painel sobre as mudanças nas campanhas eleitorais na era do digital.