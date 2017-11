Web Summit

A Invest in Azores, agência de promoção de investimento do Governo açoriano, está presente na Web Summit na procura de investimento externo, lembrando os responsáveis a proximidade da região a Portugal continental mas também aos Estados Unidos da América.

"Há estabilidade social, política, uma proximidade dos EUA, Canadá, do continente português. Queremos mostrar às pessoas que podem vir para cá trabalhar", sublinhou Luís Leal, da Invest in Azores, em declarações à agência Lusa no espaço da agência na Web Summit.

Os objetivos da entidade são "tentar comunicar as vantagens competitivas dos Açores" para investimentos externos: as mais-valias vão do plano fiscal até às taxas de comparticipação de fundos estruturais, sustenta Luís Leal.