Web Summit

Quase metade dos participantes e mais de um terço dos oradores da cimeira de tecnologia e empreendedorismo Web Summit, que decorre até quinta-feira em Lisboa, são mulheres, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização justifica que os resultados se devem, em parte, à iniciativa Women in Tech, lançada pela organização há dois anos para aumentar o número de mulheres a participar no evento, vindas de todo o mundo.

Este ano, o "compromisso para a mudança" levou a um rácio de 42% de mulheres, entre as quais "milhares de empreendedoras, fundadoras e diretoras [de empresas], entre outras participantes que aproveitaram o programa [Women in Tech] para ter desconto nos bilhetes", de acordo com a organização.