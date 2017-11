Actualidade

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos acusou o presidente do Conselho Nacional da Saúde de ser "useiro e vezeiro em atitudes antimédicas" e disse compreender a intenção do bastonário da Ordem dos Médicos de pedir a sua demissão.

Jorge Roque da Cunha falava aos jornalistas frente ao Hospital de São José, em Lisboa, onde hoje transmitiu os primeiros dados da greve dos médicos, que começou às 00:00.

"O presidente do Conselho Nacional da Saúde (CNS) é useiro e vezeiro em ter atitudes antimédicas", afirmou, acrescentando: "Compreendo a atitude do bastonário" da Ordem dos Médicos.