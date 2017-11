OE 2018

A CIP enviou hoje uma carta aberta ao primeiro-ministro, António Costa, onde solicita que, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018, sejam introduzidas duas medidas em falta do Programa Capitalizar.

Em causa está "o alargamento do regime da remuneração convencional do capital social a aumentos de capital social com recurso aos lucros gerados no próprio exercício e no incentivo, em sede do IRC, aos sócios que façam entradas de capital para sociedades que já tenham perdido metade do seu capital social", lê-se no comunicado da Confederação Empresarial de Portugal.

"Este incentivo apenas se encontra consagrado em sede de IRS, não abrangendo por isso os sócios que sejam pessoas coletivas, o que limita o seu alcance", acrescenta a CIP.