Web Summit

A ministra da Justiça disse que está a ponderar prolongar até ao final do ano a isenção das taxas de patentes e design para as empresas alfa que está em vigor durante os três dias da Web Summit.

"Estamos a ponderar a possibilidade de manter essa isenção até ao final do ano para as empresas alfa na área das patentes e do design porque percebemos que havia muitas empresas que precisavam de se registar e que não estão na Web Summit e por outro lado queremos dinamizar o empreendedorismo português", disse Francisca Van Dunem na Startup Portugal.

Sem quantificar, a ministra - que se fez acompanhar pelo ministro da economia, Manuel Caldeira Cabral - admitiu que, numa empresa em início de atividade, o "peso das taxas é significativo".