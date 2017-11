Actualidade

A Euronext obteve resultados de 38,3 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, mais 0,6% do que no período homólogo de 2016, anunciou hoje a empresa.

As receitas da Euronext - que gere as bolsas de Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Londres e Paris - atingiram 128,7 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, mais 14,1% do que no mesmo período de 2016, referiu a empresa num comunicado.

No comunicado, a Euronext atribui o aumento das receitas, entre outros fatores, ao crescimento dos volumes transacionados "num ambiente macro estabilizado".