Catalunha

O Tribunal Constitucional espanhol anulou hoje a Declaração Unilateral de Independência aprovada pelo parlamento da Catalunha a 27 de outubro e que já tinha suspendido.

O Tribunal Constitucional tinha um prazo máximo de cinco meses para ratificar ou levantar a suspensão, tendo decidido em menos de 10 dias.

O pleno do tribunal decidiu ainda denunciar por desobediência às suas sentenças a ex-presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, e dois membros da Mesa, o órgão dirigente do parlamento regional.