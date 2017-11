Web Summit

A organização da cimeira de tecnologia e empreendedorismo Web Summit, aconselhou hoje os participantes a utilizarem transportes públicos como o Metro para saírem do Parque das Nações devido à paralisação das plataformas de transporte privado.

"Prevê-se hoje, entre as 16:00 e as 20:00, uma paralisação por parte dos motoristas da Uber. Isso talvez afete a disponibilidade de carros disponíveis no local [Parque das Nações]", alerta a organização, em comunicado.

Pede, assim, que os participantes "verifiquem outras opções", remetendo-os para as informações disponíveis no seu 'site', nas quais constam alternativas como Metro, o autocarro e o comboio.