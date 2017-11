Web Summit

O responsável pela estratégia digital da campanha do presidente dos Estados Unidos disse hoje concordar que Donald Trump use a rede social Twitter "o máximo possível" porque esse é o melhor método para comunicar "diretamente com as pessoas".

Brad Parscale está hoje a participar em diferentes painéis da Web Summit, em Lisboa, e esteve disponível para responder para uma curta conferência de imprensa com jornalistas portugueses.

Questionado sobre a utilização que o presidente norte-americano faz do Twitter, o especialista em comunicação disse que quer que ele use esta rede social "o máximo possível", uma vez que acredita que "as pessoas querem ouvir os seus líderes".