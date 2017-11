Actualidade

A taxa de desemprego registada no terceiro trimestre nos Açores é a mais baixa desde 2011, disse hoje o presidente do Governo Regional, que anunciou a realização de um Conselho do Governo extraordinário para novas medidas na área do emprego.

"São dados que consideramos positivos e que, conforme ainda recentemente tive oportunidade de referir, demonstram que progressivamente estamos a vencer e a concretizar os objetivos que temos para o nosso desenvolvimento, o objetivo de criação de emprego", afirmou aos jornalistas Vasco Cordeiro.

A taxa de desemprego no país caiu para 8,5% no terceiro trimestre, uma redução de 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior e de 2 pontos em comparação com o período homólogo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). Nos Açores essa taxa foi de 8,2%, descendo 1,8 pontos percentuais face ao trimestre anterior e 2,5 pontos percentuais comparativamente ao trimestre homólogo de 2016.